Abbandono di rifiuti, rintracciati due uomini a Carmignano

Non si ferma la lotta all'abbandono illecito dei rifiuti.

Grazie all'ausilio delle fototrappole mobili poste in luoghi sensibili del territorio, nei giorni scorsi sono emerse varie violazioni ai regolamenti comunali, che hanno portato ad identificare e sanzionare i contravventori.

L'ultimo caso risale a qualche giorno fa. Un uomo, in tutta tranquillità, ha scaricato dalla propria auto e abbandonato in una zona di bosco lungo via Madonna del Papa alcuni sacchi contenenti rifiuti di vario genere, per poi rientrare in macchina e andare via come se nulla fosse accaduto. La scena è stata però ripresa da una delle fototrappole poste nella zona, cosa che ha consentito agli agenti della Polizia Municipale di Carmignano di risalire in brevissimo tempo all'autore di tale gesto. Una volta identificato, l'uomo è stato sanzionato a norma dei regolamenti comunali per abbandono illecito di rifiuti.

Un caso analogo si è verificato alcuni giorni prima in via Elzana. Anche qui, grazie all'ausilio delle fototrappole, è stato identificato un uomo intento ad abbandonare illecitamente per strada sacchi contenenti rifiuti di origine urbana.

I controlli sul territorio non si fermano e andranno avanti con tutti i mezzi e gli strumenti che abbiamo a disposizione.

Ci appelliamo al senso civico e al rispetto verso il territorio. Invitiamo tutti a segnalare attraverso i canali dedicati (mail Ufficio Ambiente: ambiente@comune.carmignano.po.it; mail Polizia Municipale: poliziamunicipale@comune.carmignano.po.it) eventuali situazioni di degrado.

Fonte: Comune di Carmignano

