Aeroporto, al 'Flyparking Pisa' la ricarica delle auto elettriche

È il primo parcheggio custodito in città a dotarsi di postazioni per la ricarica delle auto elettriche. La novità riguarda il ‘Flyparking Pisa’, l’area di sosta che si trova a pochi metri dall’aeroporto G.Galilei. “Le operazioni per installare le colonnine, fornite da Enel – spiega il titolare dell’attività, Maurizio Privitera – sono già iniziate e nei prossimi mesi sarà possibile, per i nostri clienti, oltre a poter comodamente lasciare la loro macchina in un parcheggio custodito e videosorvegliato 24 ore su 24, anche effettuare il ‘rifornimento’ per le loro auto elettriche. Siamo il primo parcheggio in città a dotarsi di un servizio del genere”.