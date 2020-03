Campionati toscani al Parco di Serravalle, i risultati della Toscana Atletica Empoli

Nonostante una leggera pioggia quasi autunnale, sono stati moltissimi gli atleti e le atlete che hanno partecipato Domenica 1 Marzo alla gara valevole per i campionati toscani individuali e di società di cross, che si sono svolti al Parco di Serravalle, a Empoli, organizzati dalla Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti.

Suddivisi nelle varie categorie (ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse e senior), sono stati oltre 900 i partecipanti, per una gara divenuta ormai una tradizione per la città e per l'atletica regionale, che si svolge a Empoli dal 2011, con una costante crescita di partecipanti e spettatori.

Per quanto riguarda la Toscana Atletica Empoli, a livello societario e individuale, nella combinata assoluta donne, che somma i risultati raggiunti da tutte le categorie, la società empolese è l'unica ad essere entrata in classifica con allieve, junior e promesse senior, a testimonianza del grande impegno degli allenatori e della società nel favorire e incentivare la crescita di tutte le categorie presenti nell'organico.

A livello individuale sono ben due i titoli toscani conquistati dalle atlete della Toscana Atletica Empoli:

Greta Settino ha letteralmente sbaragliato le avversarie nella 4 km allieve, con il tempo di 14:52, distanziando la seconda classificata di oltre un minuto. Primo posto con grande distacco anche per Gloria Badii che nella 5 km Junior, ha corso con il tempo di 18:25, distanziando la seconda classificata di quasi un minuto e mezzo.

