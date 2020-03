Tensostruttura per una palestra a San Miniato Basso, Unione Inquilini Pisa: "Benefattore renda pubblica la propria identità"

La politica di “Tolleranza zero” sta iniziando a dare i primi frutti (!!)

Difatti, nei giorni scorsi avevamo richiesto al Comune di San Miniato di conoscere il nome del cd “Benefattore Misterioso” che aveva donato 50.000 euro al Comune per una tensostruttura da destinare a palestra ed, al contempo, avevamo annunciato che non avremmo sopportato dinieghi o omissioni.

Ieri, il suddetto Comune ci ha inviato il nominativo del cd“Benefattore”, che risulta essere una nota società della Provincia di Pisa che tratta rifiuti. Non solo, ci è stata inoltrata una determina dalla quale emerge che il suddetto soggetto ha presentato domanda per il cd “Bonus Sport”, che permette di ottenere un credito di imposta del 65 % rispetto a quanto donato. Tutta la suddetta vicenda ha preso, a causa delle istituzioni comunali, le fattenze di una “novella dello stento”.

Infatti, il Comune di San Miniato ha continuato a tenersi abbottonato sul nome del Benefattore, come se fosse un importantissimo segreto industriale, facendo nascere una specie di alone di mistero che ovviamente non aveva e non ha senso. Così, siamo a chiedere pubblicamente alla suddetta società di rinunciare alla privacy che gli deriva dalla normativa tributaria e rendere pubblica la propria identità e le proprie motivazioni.

In particolare, chi ha donato la suddetta somma di 50.000 euro ha diritto al 65 % di credito di imposta e così permette un notevole abbattimento della spesa, ma sarebbero certamente interessanti le motivazioni della decisione, senza ovviamente insinuare niente su tutta la vicenda.

Fonte: Sezione Valdarno Inferiore Unione Inquilini Pisa

