Toscana Energia accoglie le richieste del Comune di Fucecchio: oltre 20 km di estensione della rete del gas

Entro i prossimi 3 anni circa 500 famiglie delle frazioni collinari di Fucecchio potranno usufruire della rete del gas. La società Toscana Energia ha accolto le richieste dell'amministrazione comunale che negli ultimi anni più volte aveva sollecitato l'estensione del gasdotto nelle zona delle Cerbaie. L'opera sarà di grande portata con oltre 20 km di tubature che attraverseranno strade comunali, provinciali e private. Il progetto, attualmente in fase di studio, dovrebbe essere realizzato entro il 2023 ma sarà suddiviso per lotti per cui è presumibile che alcune famiglie potrebbero essere allacciate alla rete anche prima.

Ma l'interesse non riguarderà soltanto le utenze familiari, nella zona sono presenti anche attività commerciali e produttive che potranno usufruire allo stesso modo dell'estensione della rete.

“Le nostre richieste – commenta il sindaco Spinelli – sono state accolte e siamo molto soddisfatti perché questo porterà notevoli vantaggi a tante famiglie che potranno usufruire di un servizio di pubblica utilità veramente importante. In questi ultimi anni siamo riusciti a far partire più interventi di questo genere: ricordo, ad esempio, quello del 2016 quando è stata ampliata la rete in via Macone, via Cavasonno e via Ventignano, nella frazione di San Pierino, e in Via Ramoni a Ponte a Cappiano, riuscendo ad allacciare oltre 60 nuove utenze. Nel caso delle Cerbaie i potenziali nuovi utenti sono addirittura 500, quindi si tratta di un risultato ancor più importante. Ma l'estensione della rete non è l'unica novità. E' in corso anche una campagna di Toscana Energia per allacciarsi gratuitamente al gas metano: per tutti coloro che hanno la propria abitazione a meno di 50 metri dalla tubazione stradale l'allacciamento sarà gratuito. L'unico costo da sostenere saranno i 40 euro + iva per l'attivazione e l'accertamento documentale. (Per questo tipo di campagna - denominata GasTime – è possibile consultare il sito www.toscanaenergia.eu oppure chiamare allo 055.4380444)".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

