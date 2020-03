Una panchina rossa nel parco di Casenuove

Ci sarà una panchina rossa, simbolo della lotta al femminicidio, nel parco di Casenuove a Empoli e da domenica 8 marzo ci si potrà sedere lì per riposare, leggere, riflettere.

La panchina rossa è un'iniziativa realizzata dal circolo Pd Casenuove insieme alle Donne Democratiche dell'Empolese Valdelsa e volta a sensibilizzare la cittadinanza al tema della violenza e dei femminicidi che rappresentano oggi un'emergenza.

All’inaugurazione, fissata per le 10.30, parteciperà Valentina Torrini, l’assessore alle pari opportunità del Comune di Empoli, che così commenta l’iniziativa:“La giornata internazionale della donna è l'occasione per ricordare le conquiste politiche e sociali delle donne, ma anche per fare il punto sui diritti che oggi sono di nuovo a rischio e su quelli che invece sono lontani da essere riconosciuti, come il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza. Popolare la città e i parchi di panchine rosse, significa ritagliarci uno spazio in cui, ogni giorno, poter ricordare la tragicità di questo fenomeno e affermare che la lotta alla violenza maschile sulle donne è una priorità della politica e delle istituzioni di questo territorio”.

All’iniziativa ci sarà anche Eleonora Caponi, portavoce della Conferenza delle donne democratiche dell’Empolese Valdelsa, che si complimenta per la bella iniziativa:“Le panchine rosse di stanno moltiplicando in tutta Italia: da oggetti di arredo urbano diventano oggetti dal grande valore simbolico nella lotta alla violenza di genere. Ogni volta che ci sediamo su una di queste panchine possiamo dedicare un pensiero alle donne che non ci sono più, ma anche riconfermare il nostro impegno di donne membro di una comunità a rafforzare le reti femminili, le attività di formazione e di presa di coscienza, la crescita di una cultura di genere trasversale con lo scopo di aumentare la capacità delle stesse donne di proteggere se stesse, ma anche la consapevolezza degli uomini rispetto a questo fenomeno”.

“Grazie all'impegno dei volontari e degli iscritti del circolo Pd di Casenuove- interviene Lorenzo Cei, segretario Pd Empoli- negli ultimi mesi sono state molte le attività proposte che hanno coinvolto il parco pubblico della frazione. La casetta per lo scambio dei libri usati "Passaparola", la ricostruzione del pallaio, la piantumazione dell’albero per la giornata internazionale degli alberi, e, da domenica, anche la panchina rossa simbolo della lotta al femminicidio. Sono tutte iniziative volte a riscoprire il senso di comunità e del prendersi cura dei beni comuni”.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

