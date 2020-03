Coronavirus, all'IT Cattaneo si impara la chimica in videoconferenza

Come si svolge una lezione del Cattaneo col sistema Meet

Come si fa scuola ai tempi del Coronavirus? A distanza, almeno fino a che non riapriranno gli istituti. Oggi, venerdì 6 marzo, l'IT Cattaneo di San Miniato ha iniziato questa nuova modalità di lezione: utilizzando il sistema Meet di Google si è svolta una classica ora di chimica, ma con gli studenti ognuno a casa propria.

Agli ordini del professor Sandro Jurinovich si è svolta la sperimentazione, iniziativa seguita dal vice preside del Cattaneo Roberto Finocchi. I ragazzi si sono connessi al proprio pc o smartphone e hanno approfondito i dettami della chimica in camera o in salotto.

La lezione è una delle modalità per fare didattica da casa e non rimanere indietro con i programmi scolastici. Dall'IT Cattaneo fanno sapere che la sperimentazione è andata a buon fine e sarà ripetuta nei prossimi giorni. Ripetiamo che a causa del Coronavirus le scuole e le università rimarranno chiuse fino al 15 marzo 2020, quindi gli istituti si stanno ingegnando per non perdere ore preziose, soprattutto per chi dovrà fare la maturità a giugno.

