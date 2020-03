Lo sportello migranti diventa itinerante: tappa a Montaione e Montespertoli

Lo sportello Migranti dal mese di marzo diventa itinerante e il lunedì pomeriggio, da Empoli, si sposta nei comuni di Montaione e Montespertoli: il primo e il terzo lunedì del mese sarà attivo presso il Circolo Arci “La Perla” di Montaione, in Piazza Gramsci 4 (si entra da Via Di Vittorio), mentre il secondo e il quarto lunedì del mese sarà attivo presso il Circolo “Salvador Allende”, in Piazza del Popolo 27 a Montespertoli.

L’orario di apertura al pubblico dello sportello itinerante è dalle 15:00 alle 17:30.

L'arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS ha infatti da anni attivato lo sportello Infomigranti aperto il martedì e il giovedì presso la nostra sede in Via Magolo 29 a Empoli, che fornisce informazioni sulla normativa in materia di soggiorno, su richiesta di cittadinanza italiana e ricongiungimenti familiari, aiuta e supporta l’utente nel conoscere e accedere ai servizi del territorio e per prenotare appuntamenti in questura attraverso la piattaforma Cupa Project. Lo sportello è inoltre un punto antidiscriminazioni della rete UNAR (Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali) a cui ognuno può rivolgersi se ha subito una qualsiasi discriminazione. Attraverso il progetto “Pe.R.So.N.E. Percorsi e reti solidali perché nessuno sia escluso” della Società della Salute Empolese Valdarno, in cui l'Arci è partner nella realizzazione delle azioni e con il bando della Regione Toscana (che promuove la realizzazione di azioni di integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane per la tutela dei bisogni essenziali della persona), è stato possibile potenziare proprio tale sportello con nuove aperture dislocate sul territorio e maggiormente raggiungibili da un più ampio numero di cittadini. Per informazioni e appuntamenti potete scrivere alla nostra mail info@arciempolesevaldelsa.it oppure chiamare i numeri 0571 844279 oppure 375 5442380 (anche su Whatsapp).

