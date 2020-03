Coronavirus, nuovo decreto: chiusi anche pub e musei, sospese le cerimonie

In tarda notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm riguardo il Coronavirus, prendendo misure sempre più stringenti per quanto riguarda le zone rosse.

Anche le altre parti d'Italia - nel nostro caso la Toscana - sono ovviamente toccate da questo decreto, ma in maniera più lieve rispetto alla Lombardia e altre 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Marche e Piemonte. Queste ultime zone sono state chiuse. Non si può entrare o uscire se non per gravi motivi.

Sull'intero territorio nazionale stop confermato a tutte le attività che comportano assembramenti, quindi il cinema o il teatro o il calcio (anche se a porte chiuse). Stop agli eventi culturali, alle discoteche, ai pub, ai musei e a molto altro: sono sospese le celebrazioni religiose o civili come funerali o matrimoni, ma anche tutte le manifestazioni tali da “non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

"Si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari” si legge all'interno del decreto. Qui trovate il Dpcm nel dettaglio.

