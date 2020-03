Io sto a casa: ecco come passare il tempo. Qualche consiglio leggero ai tempi del Coronavirus

Il momento non è dei migliori. Le notizie sul Coronavirus si susseguono senza soluzione di continuità e nell'aria è tangibile la preoccupazione. Fino al 3 aprile sono attive molte misure restrittive ed è consigliato rimanere a casa. Per non piangersi addosso e vedere la luce in fondo al tunnel, gonews.it ha deciso di stilare una lista di consigli per queste settimane in cui non potrete andare a lavoro, o a fare sport o semplicemente a trovarvi con gli amici.

Vi ricordiamo che potete trovare anche un vademecum completo ora che pure la Toscana è zona protetta. Vi consigliamo anche di non lasciarvi andare al panico, quindi di agire con buonsenso (esempi: non diffondete bufale, informatevi su fonti ufficiali, evitate isterismi). Per il resto, sappiamo che è un periodo molto difficile, soprattutto per chi ha un'attività commerciale o un lavoro con poche garanzie, quindi cerchiamo di dare qualche info per passare almeno un'ora o due al giorno in serenità.

Adesso via ai consigli, ci perdonerete se sembreranno banali e se non saranno strettamente legati alla Toscana, ma ci proviamo.

Leggere

La più facile di tutti. Leggere non significa solo leggere quotidiani online o cartacei: 'staccate' dalle news sul Covid-19 e dedicatevi a un buon libro o a qualche rivista di approfondimento. Quali sono i libri consigliati? Abbiamo un apposito blog con tanto di podcast - Leggerissimo - per venire incontro a ogni vostra evenienza. Ricordate che alcune librerie della vostra città potrebbero recapitare i libri a casa vostra, diventando corrieri per l'occasione. Informatevi consultando le loro pagine sui social.

Guardare film o serie tv

Anche qui si va sul sicuro. I servizi di streaming legale sono ormai moltissimi e per tutti i gusti. Se volete qualcosa di più commerciale ci sono Amazon e Netflix, se andate sul cinema d'essai è meglio Mubi, se vi piace l'animazione a breve partirà il servizio Disney, insomma c'è di tutto. Potete anche guardare quei dvd che avete comprato anni fa e che per pigrizia non avete tolto dal cellophane. Per rimanere in Toscana, tre consigli in ordine sparso su film o serie tv nostrani: i film Benvenuti a casa Gori di Alessandro Benvenuti e L'ultimo terrestre di Gipi o la serie Il mostro di Firenze. Da non dimenticare Mediaset e Rai Play, che ha autorizzato l'accesso a tutti senza registrazione fino al 3 aprile.

Ascoltare podcast

Uno degli strumenti di quest'epoca è il podcast. Si possono ascoltare audiolibri (e ci leghiamo al consiglio precedente) o altre trasmissioni. Connettetevi a Spreaker, a Spotify, a iTunes, a qualsiasi altra piattaforma online e mettetevi le cuffie. Potete dedicarvi ai gialli di Blu Notte, passare allo sport con Fenomeno, sapere come vanno le cose negli USA con Da Costa a Costa, imparare con Barbero. Rimanendo 'in casa', se volete sapere qualcosa di più sulla musica non commerciale, c'è Lady B, andato in onda su Radio Lady.

Allenarsi

Per stare in forma non si deve uscire, si può anche rimanere in camera propria. Chi ha degli attrezzi (tapis-roulant, cyclette, vogatore, pesi ecc) può farli tranquillamente tra le mura domestiche. Se invece non sapete come partire, esistono dei tutorial interessanti su YouTube. Se invece volete darvi allo yoga, questo profilo Instagram di una ragazza dell'Empolese Valdelsa potrebbe fare al caso vostro.

Scrivere

È il momento per rimettervi al pc o davanti al bloc-notes se siete un po' retrò. Scrivete quel libro che avevate in mente da anni o, semplicemente, i vostri pensieri, una sorta di diario dell'autoisolamento. Magari non ve lo pubblicherà mai nessuno, ma può aiutarvi a lavorare su voi stessi.

Pulire casa

Finiti i consigli da motivatore, eccone uno che vi riporta alla realtà. Se siete in casa e avete i mezzi per farlo, pulite. Oppure date una sistematina a ciò a cui volevate lavorare da tempo. Altrimenti, sempre su YouTube ci sono milioni di consigli sui Life Hacks (video bellissimi anche solo da vedere, tanto poi lo sappiamo che vincerà la pigrizia).

Cucinare, imparando o migliorandosi

Nel ricordarvi di non accalcarvi nei supermercati, vi suggeriamo di darvi alla cucina - ma con moderazione se non volete ricorrere in maniera pesante al terzo consiglio. Su internet si trovano moltissimi tutorial di cucina dai più basilari ai più difficili, quindi per principianti o veri e propri esperti. Il consiglio è anche di seguire quei profili - su tutti Dario Bressanini - che vi spiegano come funziona il cibo, dando info importanti a livello di nutrizione.

Saperne di più sul vino

In passato su gonews.it abbiamo parlato di divulgazione enologica con uno dei wine influencer più famosi in Italia, lo staffolese Stefano Quaglierini. Adesso è il momento di fare un giro sul suo profilo Instagram per imparare qualcosa sul vino.

Amare l'arte

Un interessante servizio messo a disposizione della comunità arriva dalle Gallerie degli Uffizi. Si tratta di Uffizi Decameron. Che cosa è? Scopritelo qui.

Comunicare

Onde evitare di sentirvi troppo soli, utilizzate le chat o i servizi che la modernità vi offre. Non stiamo qui a dirvi in modo melenso di riallacciare i rapporti con parenti lontani o con amici perduti delle vostre vacanze in Versilia, basta solo una telefonata o un 'incontro' sui social media. Un esempio banale: una videochiamata su WhatsApp può aiutarvi a passare una mezz'ora col sorriso (basta che non chiamiate per litigare, eh).

Darvi ai videogiochi

Vi hanno sempre detto che stare troppo davanti ai videogiochi fa male, ma adesso avete via libera. Sport, azione, avventura, rompicapo: di tutto e di più, basta che non stiate troppo di fronte a uno schermo.

Studiare

Questa è per fare il paio con il consiglio sopra, sennò ci danno contro perché veicoliamo "messaggi sbagliati".

Un bel gioco da tavolo o di ruolo

Non dovete trovarci con i vostri amici per forza, se siete in casa con la vostra famiglia e siete numerosi potete fare un bel gioco da tavolo. Risiko, Taboo, Monopoli, ma pure una semplice briscola può andar bene. Se invece siete una famiglia sui generis, allora riscoprite i giochi di ruolo o imparate a giocarci. Chissà, a giugno potreste vantarvi di aver fatto imparare Dungeons and Dragons a vostro zio.

Stare tranquilli/e

Davvero, non fatevi prendere dal panico. Ve lo ripetiamo: andrà tutto bene.

