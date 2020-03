Daniele Rugani positivo al coronavirus

Positivo al coronavirus ma asintomatico, parliamo di una vecchia conoscenza di Empoli: Daniele Rugani, 25 anni, in maglia azzurra per quasi tutta la sua carriera calcistica dal 2000 al 2012 nelle giovanili e fino al 2015 in prima squadra. Ad annunciare il contagio il suo attuale team, la Juventus. I nerazzurri stanno effettuando le misure di isolamento per quanti phanno avuto contatti con lui. Rugani, lucchese di nascita, non sta giocando come tutti i suoi compagni, fermi per lo stop della Serie A causa appunto emergenza coronavirus.

