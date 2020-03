Buongiorno oggi ringrazio me stessa per avere realizzato questa ricetta. La Trippa alla Fiorentina un alimento molto consumato in Toscana fin dall'antichità e in particolare modo a Firenze dove ancora oggi è molto apprezzata insieme al Lampredotto.

Un consiglio per questi giorni che dobbiamo rimanere a casa per questa emergenza del Corona virus, anche se sembra scontato, mangiate meno carne e utilizzate più frutta e verdura.

Mangio raramente la trippa, credo che l'ho di nuovo cucinata dopo 4 anni. Non amo le frattaglie, ma la trippa se fatta bene mi piace. Modestia a parte mi è venuta molto buona me lo ha confermato anche mio marito, a lui piace solo la trippa che fa un trippaio a Firenze, ma io l'ho stupito perché si è leccato anche i baffi.

Ho scattato le foto durante la preparazione della ricetta, la cottura della trippa quando ho aggiungo il vino e la foto finale della trippa a fine cottura con la passata di pomodoro. Ho preso questa ricetta dal sito di Giallo Zafferano.

Trippa alla Fiorentina

Ingredienti

465 calorie per porzione

½ bicchiere Olio extravergine d'oliva

30 g di Burro 30

1 costa di sedano

1 Carota

1 Cipolla

½ bicchiere Vino bianco

100 g di Parmigiano Reggiano DOP

1 spicchio di aglio

Pepe nero q.b.

1 kg di Trippa precotta

300 g Pomodori pelati

3 foglie di alloro

Preparazione

Per preparare la trippa alla fiorentina per prima cosa procuratevi dal vostro macellaio di fiducia della trippa già pulita ed anche parzialmente lessata. Affettate la trippa sottile, lavatela per bene sotto l’acqua corrente e lasciatela scolare bene in un colino. Occupatevi ora del soffritto: sbucciate la carota e tagliatela a fette molto sottili per il senso della lunghezza, quindi ricavate dei cubetti . Lavate la costa di sedano, eliminate la membrana filamentosa esterna con il pelapatate . Dividete la costa a metà e tagliatela a cubetti piccoli. Sbucciate la cipolla, dividetela a metà, e riducetela a piccoli dadini. Io ho messo la carota e il sedano nel tritatutto per fare prima. In un tegame, fate soffriggere l’olio e il burro insieme poi unite le verdure per il soffritto: il sedano, la carota e la cipolla, poi aromatizzate con le foglie di alloro e uno spicchio di aglio; fate rosolare le verdure a fuoco basso solo per 5 minuti perché poi si cuoceranno con la trippa, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Prima di aggiungere la trippa, togliete l’aglio con una pinza da cucina e questo punto aggiungete la trippa , fatela rosolare per insaporirla e poi versate nel tegame il vino bianco che farete evaporare completamente. Aggiungete ora i pomodori pelati, salate e pepate a piacere, coprite con il coperchio la pentola e portate a cottura la trippa bagnandola di tanto in tanto con del brodo caldo e girandola spesso, ci vorranno circa 2 ore (in alternativa per dimezzare i tempi potete usare la pentola a pressione). Io in casa avevo la passata e ho utilizzato quella, mentre per il brodo per fare prima ho utilizzato un dado vegetale biologico da mettere nell’acqua. A fine cottura spolverate con il Parmigiano Reggiano e lasciate riposare per 5 minuti. Servite la trippa alla fiorentina ben calda accompagnandola con dei crostini di pane.

