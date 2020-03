Coronavirus, FdI Valdera chiede la sanificazione delle strade

Per affrontare al meglio l'epidemia che è in corso, chiediamo che a Pontedera e in tutti i comuni della Valdera le l'amministrazioni si muovino affinché vengano sanificate le strade, le vie e le piazze dei Comuni. Dobbiamo alzare la guardia per frenare la diffusione del Coronavirus, servono ulteriori misure già adottate in altre città, e la sanificazione delle straderientra tra queste.

Mettiamo in sicurezza i nostri territori e salvaguardiamo la salute dei cittadini. L'operazione di sanificazione rientra nelprogramma di azioni di contrasto del coronavirus (Covid-19). Si tratta di un’azione volta a disinfettare le strade usando prodotti che abbassano la carica virale.Essa si svolge in due fasi: la prima consiste nello spruzzare manualmente o attraverso appositi mezzi una soluzione disinfettante non invasiva su strade e marciapiedi usando prodotti specifici di nuova introduzione. La seconda consiste nel lavaggio stradale attraverso una spazzatrice meccanizzata idonea.

Chiediamo che tali operazioni vengano svolte di notte, in modo tale da permettere ai cittadini di muoversi il giorno per andare a lavoro o per comprovati motivi di necessità, come previsto dall'ultimo Dpcm.

Matteo Bagnoli e Matteo Arcenni - Fdi Pontedera Valdera

Tutte le notizie di Valdera