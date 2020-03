Bloccati alle Canarie, Marchi (Lega): "Speriamo di raggiungere la Spagna dove ci aspetta Susanna Ceccardi"

Sabrina Marchi, consigliera comunale della Lega a Massa, si trova bloccata con la famiglia alle Canarie. La consigliera si trovava in vacanza nelle isole spagnole dal 6 marzo ed è rimasta, insieme alla famiglia, bloccata con altri turisti italiani, a causa dell'emergenza coronavirus."Siamo ancora alle Canarie, stanno iniziando a chiudere tutto anche qui; file ai benzinai, turni nei negozi" ha raccontato via telefono la consigliera. I voli verso l'Italia sono tutti cancellati. "Per adesso il volo previsto per Barcellona è ancora garantito - ha riferito Marchi. Speriamo di riuscire a raggiungere la Spagna dove ci aspetta Susanna Ceccardi".

Ceccardi infatti, l'europarlamentare della Lega candidata alla presidenza della Regione Toscana, si è offerta in aiuto alla consigliera e agli altri italiani e per questo ha noleggiato un pullman, per andare in soccorso al gruppo che si trova a Barcellona.

Il volo dalle Canarie a Barcellona è previsto per domani alle 13.20, con arrivo alle 17.35. "Susanna Ceccardi ha pagato a sue spese un pullman per riportare in Italia non solo me e la mia famiglia ma tutti gli italiani che partirebbero con noi dalle Canarie - ha continuato la consigliera Marchi. Ci sono tanti livornesi, qualche fiorentino, una famiglia di Fucecchio e altri di Bergamo. Il pullman dovrebbe portarci via da Barcellona, se riusciamo ad arrivarci, fino a Pisa".

