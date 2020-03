L'Arcobaleno sulla Fondazione Stella Maris: l'opera dei ragazzi dell'Emergenza psichiatrica

Anche alla Fondazione Stella Maris campeggia il simbolo di speranza che sta unendo tutti i bambini e tutta l’Italia contro il Covid-19. Un bellissimo arcobaleno che sconfigge il coronavirus e la scritta“Andrà tutto bene” sono stati dipinti su un panno di cotone dai ragazzi e dalle ragazze dell’Emergenza Psichiatrica (UOC di Psichiatria e Psicofarmacologia dell’età evolutiva) della Stella Maris, come messaggio che l’Istituto lancia a tutti.

Un’opera collettiva realizzata da 7 ragazzi dell’Urgenza insieme ai loro educatori per incitare tutti alla fiducia, alla speranza, perché tutto andrà bene. Un’iniezione di positività che ha unito idealmente tutti i bambini e tutti i ragazzi d’Italia per incoraggiare tutti a stare tranquilli in questi giorni di emergenza. L’arcobaleno dei ragazzi e delle ragazze dell’Emergenza psichiatrica è stato posizionato sopra all’ingresso della sede originaria, proprio accanto alla Madonna “Stella del Mare”, perché con l’arcobaleno torna il sole.

Così la Fondazione Stella Maris aderisce e rilancia il messaggio di speranza che i bambini e i ragazzi lanciano a tutti affinché siano uniti in questo momento così grave per il Paese.

Fonte: Fondazione Stella Maris

