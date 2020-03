Elezioni Regionali, il centrodestra: "Giani in emergenza Coronavirus pensa al voto, siamo allibiti"

"Siamo letteralmente esterrefatti - affermano i Gruppi consiliari di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in Consiglio regionale - dalle inopportune dichiarazioni del candidato Presidente Eugenio Giani, il quale, mentre molti toscani ed italiani sono alle prese con il temibile Coronavirus, ritiene che sarebbe importante poter votare in estate, quando, a suo dire, il morbo sarebbe più.... malleabile. Un'affermazione illogica ed improvvida che manifesta probabilmente una certa insofferenza da parte dell'esponente Pd che ha paura di dover affrontare una campagna elettorale normale e non fortemente penalizzata, se non totalmente preclusa, dall'attuale grave emergenza sanitaria."

"Noi vogliamo più di tutti che il Pd tolga in fretta il disturbo, ma ora dobbiamo responsabilmente aiutarli a difendere i toscani dal contagio ed a supportarli per le misure economiche da prendere per sostenere imprese e famiglie. Evidentemente Giani pensa di non essere cosi forte da arrivare ad ottobre ed antepone irresponsabilmente un suo percorso personale al bene di tutti. I politici assennati -concludono gli esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia- dovrebbero in modo primario non scervellarsi per individuare presunte date per le elezioni che, stia tranquillo Giani, si terranno certamente ma, a tempo debito."

Scipioni (Lega Firenze): "Restiamo allibiti"

"Rimaniamo allibiti dal fatto che Eugenio Giani in questo momento non veda problemi più importanti se non quello di fare le elezioni regionali a fine giugno. L'Italia, la Toscana ed il mondo sono alle prese con l'emergenza coronavirus e ogni giorno purtroppo non abbiamo buone notizie. Possibile che in questo momento pensi a votare? Gli italiani vedono al telegiornale fila di bare e secondo lui possono serenamente valutare le proposte amministrative per una campagna complessa?

Si rischia di avere le terapie intensive al collasso, come si fa a garantire la libertà di movimento ai candidati per fare la campagna elettorale? Come si fa a fare una campagna elettorale impedendo i comizi, impedendo il confronto? " Dichiara il segretario provinciale della Lega di Firenze Alessandro Scipioni.

" Ora bisogna pensare a fermare la pandemia , a salvare più vite umane possibile.Tutto il resto è secondario!Le istituzioni ora debbono essere operative al 100% e non impegnare il tempo in una campagna elettorale. Se le elezioni slitteranno pazienza, prima la salute pubblica. Le ambizioni personali e le eventuali prospettive di andare a ricoprire cariche oggi non contano nulla rispetto al bene comune. A volte è meglio tacere, e questo ne è l'esempio lampante".

Fonte: Lega Firenze

