Università di Firenze, sedute di laurea telematiche e didattica a distanza: 1.722 gli insegnamenti attivi

Da lunedì 9 marzo scorso, a seguito delle misure adottate per l'emergenza sanitaria da coronavirus, anche all'Università di Firenze è stata avviata l'attività didattica a distanza, su varie piattaforme.

Sono attualmente 1722 gli insegnamenti attivi che si stanno svolgendo in tale modalità nei corsi di studio dell'Ateneo. "Siamo quasi al 100% dei corsi previsti nel secondo semestre – sottolinea il rettore dell'Ateneo fiorentino Luigi Dei -. La situazione è ancora in aggiornamento, a causa della complessa articolazione delle attività didattiche, ma questo dato è molto significativo, e testimonia il grande impegno dei nostri docenti ad assicurare che i corsi possano continuare regolarmente".

Presso la Scuola di Scienze della Salute Umana si sono svolte anche le prime sedute di laurea in modalità telematica, in programma oggi anche ad Agraria. Le sedute di laurea a distanza si sono aperte con il saluto del rettore Luigi Dei, che ha registrato un messaggio rivolto ai laureandi e alle loro famiglie. Si prevede che saranno circa 2000 gli studenti dell'Università di Firenze che concluderanno il ciclo di studio con la discussione della tesi in modalità telematica, nella sessione di aprile.

Da martedì 24 marzo, inoltre, prenderanno il via anche gli esami di profitto a distanza, secondo gli appelli programmati dalle Scuole.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

Tutte le notizie di Firenze