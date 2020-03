Coronavirus, 76 casi nell'Asl Centro. Due casi a Empoli e 6 nel comprensorio del cuoio

Sono 76 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Tra ieri e oggi risultano invece 15 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi con le indicazioni di sesso, età, domicilio e stato di salute al momento del ricovero.

31 casi nel territorio fiorentino:

D, 90, Bagno a Ripoli, stabile, Santa Maria Annunziata

D, 52, Borgo San Lorenzo, buone in quarantena nel proprio domicilio

U, 48, Borgo San Lorenzo, stabile, Mugello

D, 59, Calenzano, buone, Santo Stefano

U, 77, Calenzano, buone, Careggi

U, 59, Fiesole, grave, Santa Maria Annunziata

D, 87, Fiesole, grave, Careggi

U, 43, Figline Incisa, buone in quarantena nel proprio domicilio

D, 80, Firenze, stabile, Careggi

D, 44, Firenze, stabile,Careggi

D, 59, Firenze, stabile Santa Maria Nuova

D, 82 ,Firenze, stabile, Careggi

U, 60, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata

U, 77, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio

U, 78, Rignano sull’Arno, stabile, San Giovanni di Dio

U, 63, Firenze, buona, Careggi

U, 69, Firenze buona, Careggi

D, 68, Firenze, stabile Santa Maria Nuova

U, 30, Firenze, grave, Santa Maria Nuova

D, 79, Firenze, stabile,Careggi

D, 71, Firenzuola, stabile, Mugello

U, 77, Firenzuola, stabile, Mugello

U, 90, Londa, stabile, Mugello

D, 47, Pelago, stabile, Santa Maria Annunziata

U, 72, Poggio a Caiano, stabile, Santo Stefano

U, 53, Rufina, buona, in quarantena nel proprio domicilio

U, 50, Scandicci, grave, San Giovanni di Dio

U, 52, Sesto Fiorentino, stabile, Careggi

U, 84, Signa, stabile, San Giovanni di Dio

U, 84, Signa, grave, San Giovanni di Dio

U, 57, Viterbo, grave, Careggi

11 casi nel territorio pratese:

D, 94, Montemurlo, buona, Santo Stefano

D, 78, Montemurlo, stabile, Santo Stefano

U, 81, Montemurlo, stabile, Santo Stefano

U, 80, Poggio a Caiano, stabile, Santo Stefano

D, 89 Prato, critica Santo Stefano

D 69, Prato, buona, Santo Stefano

U, 47, Prato buona, Santo Stefano

U, 72, Prato, buone, Santo Stefano

D, 88, Prato, stabile, Santo Stefano

U, 80, Prato, stabile, Santo Stefano

U, 80, Prato, stabile, Santo Stefano

8 casi nel territorio empolese:

D, 40, Empoli, lieve in quarantena nel proprio domicilio

U, 58, Empoli, lieve in quarantena nel proprio domicilio

D, 90, Montopoli Valdarno, buona in quarantena nel proprio domicilio

U, 76, San Miniato, grave, San Giuseppe

U, 93, San Miniato, stabile, San Giuseppe

U, 80, Santa Croce sull’Arno, stabile, San Giuseppe

D, 31, Santa Croce sull’Arno, buona, in quarantena nel proprio domicilio

U, 74 Santa Croce sull’Arno lieve in quarantena nel proprio domicilio

26 casi nel territorio pistoiese:

D, 76, Agliana, stabile, San Jacopo

D, 77, Agliana, stabile, San Jacopo

U, 29, Marliana, stabile, San Jacopo

D, 57, Montale, buona in quarantena nel proprio domicilio

D, 76, Pescia, stabile, San Jacopo

U, 86, Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio

D, 66, Pistoia, stabile, San Jacopo

U, 78, Pistoia, stabile, San Jacopo

U, 68 Pistoia, critica, San Jacopo

U, 34 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio

D, 83, Pistoia, stabile, San Jacopo

U, 89, Pistoia, stabile, San Jacopo

D, 71 Pistoia stabile, San Jacopo

U, 78 Pistoia stabile, San Jacopo

D, 72 Pistoia buona in quarantena nel proprio domicilio

U, 72, Pistoia stabile Santa Maria Annunziata

U, 86 Pistoia stabile, San Jacopo

D, 90, Pistoia stabile, San Jacopo

U, 77, Quarrata stabile, San Jacopo

D,55, Quarrata buona in quarantena nel proprio domicilio

U, 62, Quarrata stabile, San Jacopo

D, 76 San Marcello Pistoiese stabile, San Jacopo

U, 70 Serravalle Pistoiese buone, in quarantena nel proprio domicilio

U, 32, Serravalle Pistoiese buone, in quarantena nel proprio domicilio

U, 61 Serravalle Pistoiese stabile San Jacopo

D, 74 Serravalle Pistoiese stabile San Jacopo

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

Fonte: Asl Toscana Centro

