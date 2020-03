SdS Valdinievole, Covid-19: modificato l’accesso ai servizi per garantire la sicurezza

I servizi della SdS Valdinievole restano attivi, anche se con modalità diverse, per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.

“In questo momento di grande emergenza – spiega il Direttore SdS Patrizia Baldi – la Società della Salute continua a lavorare. I nostri servizi, che rientrano fra quelli essenziali, continuano ad essere erogati. Ci sono delle attività, come l’assistenza domiciliare agli anziani, che ora più che mai devono essere garantire e andare avanti. Là dove possibile, come anche richiesto dai Decreti del Governo, abbiamo però deciso di cambiare la modalità con cui lavoriamo, in modo da garantire una maggior sicurezza agli utenti e ai nostri operatori”.

In particolare è stato modificato l’accesso al Servizio Sociale. Gli uffici sono temporaneamente chiusi al pubblico ma è comunque possibile, in caso di urgenza o per ricevere informazioni, contattare i seguenti numeri di telefono, attivi da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 14,00: 0572-460461 (settore anziani non autosufficienti e disabili); 0572-460459 (settore cittadinanza); 0572-460478 (settore minori).

“Dopo l’attivazione di un servizio di spesa a domicilio per anziani soli e per tutte le persone fragili – commenta il presidente SdS Riccardo Franchi – ci stiamo adoperando per continuare a garantire assistenza a tutti i nostri utenti, che appartengono alle categorie più fragili della popolazione: anziani, disabili, minori ed emarginati. Tutte le attività, tranne quelle che prevedevano momenti aggregativi, vanno avanti, grazie all’impegno e al senso di responsabilità di coloro che lavorano per l’ente pubblico”.

La SdS Valdinievole continua infatti a garantire: il servizio di segretariato sociale telefonico (con i numeri sopra citati); l’assistenza infermieristica e sociale domiciliare; l’attività delle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti e per persone con fragilità sociali (donne con figli, minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, migranti); le misure a contrasto della povertà (erogazione di contributi economici); il pronto intervento sociale. Proseguono anche le attività degli uffici amministrativi, in parte attraverso lo smart working, che sostengono le attività sul campo, e le attività di comunicazione e informazione all’utenza.

Fonte: Società della Salute della Valdinievole

