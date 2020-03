Christin Tadjuidje Kamdem riceverà una laurea alla memoria. Il 30enne, originario del Camerun ma residente tra Pisa e San Giuliano Terme, è deceduto nei giorni scorsi in ospedale dove era ricoverato come paziente positivo al Coronavirus. Il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella ha decretato il conferimento della laurea.

Lo ha reso noto l'UniPi: il conferimento avverrà a distanza il prossimo 7 aprile alle 14,30, l'orario e il giorno in cui Christin Tadjuidje Kamdem avrebbe dovuto sostenere il suo esame finale per il conseguimento del titolo di dottore in Scienze Agrarie.

"Sarebbe stata un'ulteriore ingiustizia privarlo di questo titolo. Dispiace dover far tutto così, a distanza, quando invece sarebbe stato bello tributargli anche un abbraccio vero. Una volta finito tutto questo, troveremo il modo di ricordarlo degnamente" ha detto Mancarella.

L'UniPi ricorda Christin Tadjuidje Kamdem

Nato a Bahiala (Camerun), il 28 maggio 1990 e scomparso nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorsi, Christin aveva già terminato tutti gli esami ed era prossimo alla discussione della tesi Un primato reso ancora più triste dal fatto che avrebbe dovuto conseguire la laurea triennale in Scienze Agrarie nella sessione del 7 aprile prossimo.

"È una notizia dolorosa che apre una profonda ferita nella nostra comunità - commenta il rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella - La scomparsa di questo ragazzo, a pochi giorni dalla laurea, credo sia emblematica del dramma che stiamo vivendo ogni giorno. Siamo vicini ai suoi familiari e ai suoi amici dell'Associazione Studenti Camerunensi di Pisa a cui esprimo tutto il nostro cordoglio con una promessa: farò in modo che a questo ragazzo venga conferito, seppur alla memoria, il titolo per cui aveva faticato tanto".

