Leggere per Leggere e Mlol: ecco la lista con i titoli online per il prestito digitale gratuito

Un'altra bella novità arriva dalla Rete documentaria REA.net e da MediaLibraryOnLine (MLOL), la biblioteca digitale toscana ad accesso libero 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

I bibliotecari della Rete REAnet hanno infatti raccolto in una lista su MediaLibraryOnLine tutti i titoli disponibili che fanno parte di "Leggere per Leggere. La lettura oltre la scuola".

“Leggere per leggere” è il progetto di promozione della lettura a cura delle tredici Biblioteche Comunali della Rete REAnet, quest’anno giunto alla sua IV edizione, rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di I grado del territorio dell'Empolese Valdelsa e del medio Valdarno.

Questo il link diretto per visualizzare la lista: https://toscana.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=278225

Tra i documenti ci sono molti ebook disponibili per il prestito digitale ed anche alcuni audiolibri, tutti gratuiti.

Sono presenti molti degli autori che i ragazzi delle scuole secondarie di I grado del territorio hanno conosciuto all’interno del progetto e di cui hanno letto i libri: Zita Dazzi, Giuseppe Festa, Antonio Ferrara, Guido Sgardoli, Marco Magnone, Davide Morosinotto…

E scaricando la app MLOL Reader, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, la lettura diventa ancor più accessibile: per tutti i gli ebook sono previsti infatti la sintesi vocale che legge il libro per l’utente e strumenti per la lettura facilitata (personalizzazione del font, interlinea…).

COME RICHIEDERE L’ISCRIZIONE A MLOL?

Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine occorre essere regolarmente iscritti ad una biblioteca della Rete REA.net e richiedere l’account MLOL scrivendo all'indirizzo: segreteriareanet@comune.empoli.fi.it o direttamente alla mail di una delle biblioteche della Rete, indicando nome, cognome e codice fiscale.

Per l’iscrizione di utenti minorenni dovrà essere un genitore a scrivere la mail, indicando nome, cognome e codice fiscale del figlio. Il genitore sarà contattato telefonicamente dai bibliotecari al numero indicato sulla tessera per conferma della richiesta di attivazione.

COME FUNZIONA IL PRESTITO DIGITALE?

Il prestito digitale su MLOL ha durata di 14 giorni, al termine dei quali il documento non sarà più visualizzabile sul proprio dispositivo; potrà naturalmente essere preso nuovamente in prestito.

Proprio come la copia fisica di un libro, se il documento digitale desiderato risulta già in prestito sarà possibile prenotarlo; alla scadenza dei 14 giorni del prestito dell’utente precedente, arriverà una mail di notifica della disponibilità del documento richiesto!

Al mese è possibile prendere in prestito 5 ebook, 5 audiolibri e 5 film e fare 5 prenotazioni.

Illimitata invece la lettura di tutti i contenuti OPEN.

Con MLOL si può usufruire infatti di moltissime tipologie di contenuti digitali Open: circa 350.000 titoli, l’edicola digitale che consente la lettura di quotidiani e riviste in varie lingue, oltre 13000 audiolibri, spartiti musicali, periodici scientifici, banche dati, corsi a distanza, videogiochi.... Tra le testate principali consultabili segnaliamo Il Tirreno, La Nazione, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore: è possibile leggere il numero del giorno e consultare l'archivio per i numeri precedenti.

Il sito di MediaLibraryOnLine della Regione Toscana : http://toscana.medialibrary.it

Per informazioni potete scrivere a: segreteriareanet@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli