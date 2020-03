Neve sui passi appenninici di Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono in corso codice giallo per rischi neve e ghiaccio. Al momento si registrano nevicate sui passi appenninici, localmente fino a quote collinari.

"Le precipitazioni nevose - avverte Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile - sono previste per l'intera giornata sulle zone appenniniche Sono in corso interventi condotti dal personale della Viabilità della Città Metropolitana sulle strade di competenza. Si raccomanda massima attenzione alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

