Spesa a domicilio, i numeri utili a Calcinaia e Fornacette

L’imperativo in questo delicato momento è quello di non muoversi di casa, se non in casi di compravata esigenza, per scongiurare il propagarsi di un virus che si sta mostrando subdolo e pericoloso.

Ecco perché i commercianti di Calcinaia e Fornacette e l’amministrazione comunale stanno facendo di tutto per venire incontro alle più basilari necessità dei cittadini, come quelle di fare la spesa.

Pubblichiamo di seguito la lista degli esercizi commerciali del nostro territorio che offrono il servizio di spesa a domicilio:

Panetteria da Francesca 3409756627

Farmacia Coletti 0587 421093

Ghiotti di Pane Divino 3497540454

Lavanderia Katiuska Ragoni 3293421046

Foto Ottica Baggiani 3465923858

Agraria Ferramenta Pantani 3463751982

Pasticceria Zanobini 3487552794

Edicola Cartolibreria DA FABIO 3479941808

Tabacchi Smoking House 3488672672

Ristorante Senza Tempo 0587 420114

Alimentari Marco Melena 0587 489099

Ferramente Salutij Fiorenzo 0587 489912

Gelateria Mille e una cialda 346 3940878

Macelleria Barghini Renzo e Letizia 0587 489253

Tabacchi Roberta e Marco 0587 488399

Anche l’amministrazione fa però la sua parte e offre sostegno a quelle persone che, per vari motivi, hanno difficoltà a reperire beni di prima necessità non deperibili o farmaci.

Il Comune e la Protezione Civile di Calcinaia hanno infatti attivato a partire da Mercoledì 18 Marzo un servizio di spesa a domicilio rivolto a persone che hanno problemi a fare la spesa e non possono contare sull’aiuto di familiari o parenti.

La spesa settimanale sarà garantita a anziani soli, persone fragili, persone immunodepresse o in quarantena, e riguarderà principalmente l’acquisto di beni di prima necessità non deperibili e di farmaci. Per i prodotti deperibili si invita infatti a contattare direttamente i commercianti di Calcinaia e Fornacette che effettuano servizio di consegna a domicilio anche quotidiano.

Per le persone sopra indicate sarà possibile prenotare la propria spesa contattando il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 uno di questi numeri: tel. 0587 265467 e cell. 334 6867152.

La spesa sarà recapitata a domicilio il giorno successivo all’ordine e la consegna avverrà seguendo tutte le norme igieniche previste dalle disposizioni vigenti.

Informazioni più dettagliate sul servizio saranno fornite al momento della chiamata.

Pubblichiamo per ogni evenienza anche i numeri delle farmacie del territorio:

Farmacia La Fornace 0587 421298

Farmacia Santa Giulia 0587 489600

Farmacia Coletti 0587 75521

Fonte: Ufficio stampa

