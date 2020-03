Torregalli, l'Hospice diventa reparto Covid-19

È stato adeguato a reparto Covid- 19 l’Hospice all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio che da oggi ha sospeso i ricoveri come centro residenziale di cure palliative. L’Hospice ha dieci posti letto che da oggi sono stati messi tutti a disposizione di pazienti Covid-19. Con la nuova riorganizzazione legata all’emergenza sanitaria, gli ospiti della struttura sono stati trasferiti in altri hospice dell’Ausl Toscana centro. Si tratta di una sospensione temporanea dell’attività di ricovero, legata alla necessità di garantire cure ai pazienti che hanno contratto il virus. Contestualmente a questa riorganizzazione, anche l’attività di assistenza domiciliare che aveva sede presso l’Hospice dell'ospedale San Giovanni di Dio è stata trasferita presso il distretto di via Vivaldi a Scandicci.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze