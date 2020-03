Videoconferenza al 'Cattaneo' con rappresentanti di genitori e studenti

L'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa) cerca di non interrompere il contatto con le famiglie anche in piena emergenza da Covid-19. Per questo motivo è stato organizzato per sabato 28 marzo un incontro, in video conferenza, con i rappresentanti dei genitori e i membri del Consiglio di Istituto, che sarà suddiviso in due parti per evitare un numero troppo grande di contatti: alle 14.30 con i referenti delle classi Prime e Seconde, alle 16 con quelli delle Terze e delle Quarte. Per quanto riguarda le Quinte, l'appuntamento insieme ai rappresentanti degli studenti ci sarà appena verranno fornite notizie sull'organizzazione del prossimo Esame di Stato.

Per tenere questi incontri, sarà utilizzata la piattaforma web di istituto e ai partecipanti, tramite il Registro Elettronico, saranno forniti i codici di accesso e le indicazioni tecniche, in modo che ognuno possa collegarsi con i propri dispositivi e le relative credenziali.

«Stiamo vivendo un momento inaspettato e assai difficile – ha scritto in una comunicazione ai genitori il dirigente scolastico Alessandro Frosini – Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per superare la prova che il nostro Paese sta affrontando. La scuola si sta confermando un fondamentale presidio di forza e di coesione sociale: non si è fermata, i nostri docenti e tutto il personale stanno dando il meglio per proseguire il percorso formativo e stare accanto ai nostri ragazzi. Sul nostro sito potete trovare le indicazioni in base alle quali conduciamo la didattica a distanza. Oggi più che mai, “fare comunità” e ascoltare tutte le componenti scolastiche è un’esigenza primaria. Distanti ma uniti, il Cattaneo non si ferma».

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato

