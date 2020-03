The British Room, 'story mob' su Facebook per raccontare storie ai più piccoli

Per passare l'emergenza Coronavirus c'è chi ha deciso di raccontare storie in inglese. La scuola di inglese The British Room di Ponte a Egola parteciperà a uno 'story mob' che andrà in diretta alle 18 di oggi, venerdì 27 marzo, su Facebook.

Sono coinvolte insegnanti da tutta Italia e pure la scuola pontaegolese farà la sua parte. Teacher Lorena La Rocca spiega: "Leggeremo delle storie per bambini, quasi tutte in inglese, che poi saranno contenute nella pagina dell'evento fino a giugno. Saranno dunque disponibili moltissimi racconti per un bel periodo di tempo. Si tratta di una mezz'ora di svago 'diverso' per i bambini".

L'appuntamento è dunque alle 18 sui social.

