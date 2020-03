Sorprese in giro per Castelfranco, denunciate tre persone di Fucecchio

Proseguono senza sosta i controlli della guardia di finanza di San Miniato per la verifica del rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Nel corso delle verifiche alle autodichiarazioni in possesso degli automobilisti, sono stati controllati, tra gli altri, tre cittadini di origine cinese, residenti a Fucecchio, che stavano percorrendo Viale Vigesimo a Castelfranco di Sotto, in assenza di un valido motivo come previsto dalle vigenti normative.

Gli stessi sono stati denunciati per la violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

