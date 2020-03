Consegna mascherine a Calcinaia, distribuzione gratuita dai volontari

Partita nel pomeriggio di Venerdì 27 Marzo dalle zone di “Montecchio” e “Ponte alla Navetta” la consegna delle mascherine ai nuclei familiari del nostro territorio.

Come anticipato il Comune di Calcinaia e quelli di Bientina, Buti, Capannoli, Casciana Terme Lari e Palaia hanno ideato il progetto “Proteggiamoli!” che prevede la fabbricazione di dispositivi di sicurezza, da parte di aziende anche del nostro territorio, da donare a chi è in prima linea nella lotta contro questa situazione di grande emergenza.

A distribuire le mascherine, e un depliant che spiega adeguatamente l’iniziativa, a tutte le famiglie di Calcinaia e Fornacette saranno volontari della Protezione Civile, ben riconoscibili per la loro tenuta fluorescente e il cartellino del Comune di Calcinaia. Una pattuglia della Polizia Locale accompagnerà e sorveglierà le operazioni che saranno effettuate a tutela della popolazione.

La consegna avverrà in assoluta sicurezza e rispettando il distanziamento sociale previsto. Durante la distribuzione i cittadini saranno sensibilizzati anche sulla raccolta fondi a cui potranno contribuire con piccole donazioni, per aiutare tutti coloro che dalla prima linea stanno cercando di fronteggiare l’emergenza.

I fondi raccolti si trasformeranno in nuovi ordinativi per ulteriori mascherine (o altro dpi necessari), così che i sanitari dell'Ospedale Lotti e di tutti gli altri presidi del territorio, non ne rimangano privi.

Le donazioni possono essere fatte anche con l’IBAN del conto corrente istituiti dalla Banca di Pisa e Fornacette:

IT71 C 08562 70910 000012566154 Intestato : COVID-19 - VALDERA SOLIDALE EMERGENZA SANITARIA

Causale: “Proteggiamoli!”

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calcinaia