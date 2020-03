Coroavirus, è morto a 89 anni Don Ezio Palombo, il parroco che si sposò

Era ricoverato all'ospedale di Pistoia perché positivo al Covid-19. È morto all'età di 89 anni Ezio Palombo, per molti ancora 'Don Ezio', parroco a Fabio, frazione sulle colline pratesi. Venti anni fa aveva lasciato la tonaca dopo 47 anni di sacerdozio per sposarsi portandolo sotto i riflettori della cronaca. Era stato amico e discepolo di Don Milani. Nel 1975 aveva aperto una casa-famiglia per ragazzi disadattati, tra questo vi era stato anche Giovanni Farina, allora adolescente, poi coinvolto, tra l'altro, nel rapimento di Giuseppe Soffiantini. Da quanto si apprende le sue condizioni erano precarie, il Coronavirus su di lui è stato fatale.

