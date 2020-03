Coronavirus, gli italiani si danno (anche) al gioco online

Le lunghe giornate da passare in casa, l’impossibilità di uscire per cambiare aria e la necessità di trascorrere del tempo dimenticandosi – almeno per qualche ora – del dramma sanitario in atto in tutto il mondo e, in particolare, proprio nel nostro Paese.

Una situazione che, nella sua criticità, sembra aver agevolato il ricorso alle piattaforme di gioco online, che stanno attraversando questo momento pur delicato riscontrando un forte incremento del numero di utenti nelle proprie sale virtuali dove, tra free spin e altri bonus, non mancano le novità per allietare chi è costretto a trascorrere giorni e giorni tra le mura domestiche.

Anche senza citare i nomi dei big di settore, al fine di non generare torto per nessuno, si può certamente dare uno sguardo a quel che è accaduto alle azioni delle società più blasonate nel corso dell’ultima settimana. Dopo il tracollo di metà mese, quando metà Pianeta ha dovuto fare i conti con un cambio radicale delle proprie abitudini, le azioni dei principali casinò online si sono riprese rapidamente, andando a consolidare guadagni in ampia doppia cifra.

Insomma, è forse lecito affermare che dopo il primo impatto negativo della pandemia, le società che gestiscono casinò online potrebbero addirittura ottenere un riscontro positivo. Certo, un riscontro che nessuno si sarebbe augurato di dover fronteggiare, ma che fa di necessità virtù.

Guai, però, a pensare che il trend sia omogeneo. La chiusura di una parte delle attività lavorative sta infatti mettendo in difficoltà alcuni servizi online, come quelli di live casinò, che mettono a disposizione il personale di un casinò classico a disposizione degli utenti che vogliono giocare dal vivo, come se si trovassero dinanzi a un vero croupier.

E in Italia?

Nel nostro Paese la situazione è mista. Dallo scorso sabato 21 marzo non è più possibile giocare a Lotto, SuperEnalotto e attività correlate. Rimane però attivo il 10eLotto nella sola modalità Lotto Istantaneo e Ogni 5 minuti. Rimangono per il momento attivi i Gratta e Vinci, il Million Day e il VinciCasa. Dunque, ad essere state sospese sono solamente quelle attività, legate al Lotto, che richiedono la presenza di persone fisiche per le estrazioni (notai, ecc.).

Per quanto attiene invece i giochi di azzardo, come le slot machine, il poker e il BlackJack, rimane il divieto nei locali “fisici”, ma niente vieta ai giocatori italiani di poter trascorrere qualche ora in relax nei casinò online.

Insomma, per il momento – anche in pieno clima da coronavirus – il mondo del gaming italiano continua a resistere. Sono infatti state azzerate solamente le attività che richiedono un intervento “umano”, come il Lotto o il casinò live di alcuni siti, ma il resto rimane ben funzionante. E, peraltro, a rendersene conto sono anche i neo-giocatori: nella seconda metà di marzo si è registrata una crescita di coloro che si sono avvicinati per la prima volta a questo comparto. Merito – o colpa, a seconda di come la si pensi – della noia indotta dalle restrizioni e dalla ricerca di nuove opportunità di divertimento…