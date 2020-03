Coronavirus, 3mila euro dal Rotary Club Valdelsa a Caritas e Misericordia per i più bisognosi

Anche il Rotary Club Valdelsa si mobilita nella lotta contro il Coronavirus con una serie di donazioni ad alcune associazioni di volontariato del territorio, impegnate in prima linea nell’intercettare situazioni di fabbisogno tra coloro che l’emergenza sanitaria in corso rende ancora più fragili e in difficoltà. In tutto sono stati donati 3mila euro così distribuiti: mille euro ciascuno alla Caritas di Certaldo e di Castelfiorentino e altrettanti mille euro alla Misericordia di Siena per interventi mirati nell’ambito dei propri Comuni di riferimento.

“In questo periodo così difficile e complesso dovuto alla diffusione del virus, il nostro Club ha espresso compattamente la volontà di sostenere alcune realtà associative di volontariato, che, come altre, sono impegnate direttamente nella tutela dei più bisognosi di assistenza di ogni genere - ha dichiarato Giuseppe Righi presidente del Rotary Club Valdelsa per l’anno rotariano in corso -. Abbiamo contattato alcuni parroci del territorio e abbiamo pensato di dare intanto un nostro primo piccolo contributo, che è stato ben accolto. Nello stesso tempo ci siamo mossi per acquistare mascherine e altro dispositivo di protezione individuale da donare a coloro che ogni giorno sono in prima linea nella lotta al Coronavirus come gli operatori sanitari, a cui va il nostro più profondo ringraziamento, con l’augurio che quanto prima si possa uscire da questa emergenza. Da parte nostra faremo il possibile, come Club e anche insieme al nostro raggruppamento, per testimoniare la nostra concreta vicinanza a coloro che versano in stato di bisogno, acuito dalle attuali misure restrittive, varate dal Governo per contenere il contagio del virus”.

Fonte: Ufficio Stampa

