Coronavirus, emergenza alimentare: ecco i contributi Comune per Comune

Coronavirus, emergenza alimentare: alla Toscana 21,4 milioni. E' stata pubblicata la circolare della Protezione civile che assegna le risorse stanziate dal Governo per l'emergenza alimentare: 400 milioni destinati alle famiglie più in difficoltà, che saranno distribuite dai Comuni. Qui l'elenco dei Comuni toscani con la cifra assegnata per ciascuno. Ne abbiamo estratti alcuni

CAPRAIA E LIMITE 43.700,84

CASTELFIORENTINO 112.852,59

CERRETO GUIDI 63.842,53

CERTALDO 100.315,83

EMPOLI 258.689,82

FUCECCHIO 131.248,22

GAMBASSI TERME 28.947,30

MONTAIONE 22.087,90

MONTELUPO FIORENTINO 78.953,69

MONTESPERTOLI 71.433,27

VINCI 77.445,25

Comprensorio del Cuoio

CASTELFRANCO DI SOTTO 85.287,62

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 65.950,73

SAN MINIATO 148.258,47

SANTA CROCE SULL'ARNO 82.127,98

SANTA MARIA A MONTE 83.031,61

Chianti Valdelsa

COLLE DI VAL D'ELSA 126.693,08

POGGIBONSI 155.268,59

SAN GIMIGNANO 41.489,40

Valdera

BIENTINA 50.835,30

BUTI 35.076,70

CALCINAIA 72.105,74

CAPANNOLI 41.931,30

CASCIANA TERME LARI 80.888,10

CRESPINA LORENZANA 35.067,69

PALAIA 27.771,54

PECCIOLI 30.804,85

PONSACCO 103.919,49

PONTEDERA 166.163,34

TERRICCIOLA 31.529,42

Chianti Fiorentino

BARBERINO TAVARNELLE 64.281,46

GREVE IN CHIANTI 76.752,75

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 90.969,54

Piana Fiorentina

SCANDICCI 267.999,37

SESTO FIORENTINO 261.531,46

LASTRA A SIGNA 107.589,94

SIGNA 113.654,62

Capoluoghi di provincia

AREZZO 525.803,82

FIRENZE 2.000.411,37

GROSSETO 464.277,63

LIVORNO 833.153,15 -

LUCCA 470.906,13

MASSA 365.219,45

CARRARA 330.207,92

PISA 471.203,01

PISTOIA 502.012,48

SIENA 285.950,46 -

PRATO 1.027.507,85

Fonte: Anci Toscana

