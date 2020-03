Pazienti Covid-19: il Comune dona pigiami, camicie da notte e biancheria intima di ricambio

Pigiami, camicie da notte, biancheria intima di ricambio, T-shirt e asciugamani nuovi per i pazienti ricoverati nei reparti Covid-19: sono stati acquistati dal Comune di Pisa tramite la Società della salute Zona Pisana e consegnati all’Aoup per esonerare le famiglie dall’incombenza di far loro recapitare i cambi di biancheria con tutte le difficoltà di spostamento e di accesso all’ospedale imposte dalle normative vigenti.

Un bell’esempio di sinergia istituzionale, di cui l’Aoup è grata, che dà la misura di come fare squadra, in ogni settore, possa contribuire a migliorare le condizioni lavorative di tutti gli operatori coinvolti nell’emergenza Covid-19 e dare sollievo alle famiglie dei pazienti ricoverati, già duramente provate da questa terribile esperienza della pandemia da Sars-Cov2 .

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa

