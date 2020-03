Cooperativa L'Avvenire di Montelupo, il Coronavirus dà il colpo finale: Sicrea Group in liquidazione

Cantieri edili chiusi a causa del Coronavirus e il gruppo Sicrea di Modena, proprietario dal 2018 della Cooperativa Avvenire di Montelupo Fiorentino (l'ex Consorzio Etruria), ha annunciato la liquidazione ordinaria della società. A deliberarlo è stata l’assemblea dei soci lo scorso 28 marzo.

"La difficile situazione - si legge in una nota - , il blocco delle attività che si è reso necessario a seguito dei recenti decreti, ha obbligato la proprietà a organizzare un piano di gestione della crisi aziendale con l'obiettivo di salvaguardare il "progetto" Sicrea Group, pur dovendo affrontare una significativa ristrutturazione".

Cala così il sipario su Sicrea, nata nel 2012, con all'attivo circa 200 dipendenti in totale, che stava già dando segni di cedimento con circa 20 milioni di euro di perdite nel 2019. La società solo pochi mesi fa aveva visto le dimissioni del suo presidente, Luca Bosi. Vicepresidente del cda di Sicrea è stata Rossana Mori, già sindaco di Montelupo dal 2004 al 2014, lavorava anche nel Consorzio Etruria e poi nella Cooperativa L'Avvenire, poi passata appunto in Sicrea (la sua carica sarebbe decaduta venerdì scorso). Sicrea stava anche portando avanti un project financing a Montaione per l'ampliamento e la ristrutturazione della casa di riposo Villa Serena.

