Emergenza economica, Testai e Forza Italia chiedono tavolo maggioranza-opposizioni

Stiamo vivendo, a causa del Coronavirus, una situazione generale molto pesante, che ha cambiato le nostre abitudini quotidiane, con ripercussioni pesanti sul tessuto socio economico generale, per le doverose restrizioni sanitarie - così Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia - . Occorre, quindi, iniziare a pensare al dopo, a quando l'emergenza sarà conclusa, come doveroso per un partito serio equilibrato e progettuale come il nostro.

Ecco perché - fa eco Simone Testai, capogruppo di Forza Italia a Fucecchio - ci proponiamo fin d'ora disponibili a un tavolo di confronto e concertazione, sia con le amministrazioni comunali che a livello Unione dei Comuni. Il nostro territorio, l'empolese val d'Elsa, ha tali peculiarità e specificità che occorrerà il concorso di tutti per superare le criticità che colpiranno soprattutto le produzioni tipiche del distretto del cuoio.

La stessa situazione è presente in Val di Sieve - continua Alessandro Borgheresi, Capogruppo di Insieme per Pelago - aziende agricole, vitivinicole, manifatture tradizionali sono particolarmente esposte in questa fase nella quale stiamo affrontando un vero e proprio tsunami a livello economico; occorre quindi il concorso di tutti per uscirne senza che vi siano delle ripercussioni irreversibili.

Auspichiamo quindi - concludono i 3 esponenti azzurri - che il nostro invito sia accolto, tanto dalle amministrazioni comunali che dalle Unioni dei Comuni, affinchè si possa giungere a tavoli di concertazione, con idee e progetti ai quali magari potremmo dar vita anche ora, mentre prosegue l'emergenza sanitaria, affinchè si possa uscire dall'emergenza con gli strumenti adatti a ripartire al meglio.

Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia

Simone Testai, capogruppo di Forza Italia a Fucecchio

Alessandro Borgheresi, Capogruppo di Insieme per Pelago

Tutte le notizie di Fucecchio