Prorogata la scadenza del concorso 'Il Nostro Territorio ci sta a Cuore'

Il Nostro Territorio ci sta a Cuore va avanti fino al 31 maggio. Banca di Pescia e Cascina, in accordo con i Comuni di Pescia ed Uzzano, ha deciso di prorogare la scadenza del concorso di due mesi. “La priorità è ora superare l’emergenza sanitaria e sostenere chi, pur a fatica, è coinvolto in prima persona. Ci sarà tempo per festeggiare”.

In questo modo, tutti i residenti, anche quelli ad oggi impegnati nelle attività di contenimento della diffusione del virus, avranno più tempo per esprimere la loro preferenza.

Il concorso prevede l’erogazione, da parte della Banca, di cinquemila ad ognuno dei due progetti che riceveranno più voti su ciascun Comune, Pescia ed Uzzano appunto. Chiunque può partecipare attivamente alla selezione e decidere quale sarà l’intervento da realizzare sin dai mesi successivi il termine del concorso.

Sul sito sceglitu.bancadipesciaecascina.it e bancadipesciaecascina.it sarà possibile con pochi semplici passi visualizzare gli interventi disponibili e decidere di esprimere la propria preferenza con un veloce click.

Ma vediamo quali sono i progetti in gara per accaparrarsi i premi. In lista ci sono, per il comune di Pescia:

1. Riqualificazione del percorso naturalistico Via della Fiaba

2. Realizzazione di un nuovo fontanello in località Alberghi

3. Potenziamento dotazione tecnologica delle scuole medie

Per il Comune di Uzzano sono stai individuati:

1. Creazione di un percorso fitness presso il Centro Polivalente Amina Nuget

2. Integrazione di attrezzatura per spazio giochi presso il Centro Polivalente Amina Nuget

3. Fornitura materiale tecnologico per la sala multimediale scuola media

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pescia