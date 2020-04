Arriva in bus a Montecatini, sulle spalle ordine di carcerazione per spaccio

Ieri mattina durante l’attività di controllo del territorio la Polizia Municipale di Montecatini Terme ha arrestato P.S di 29 anni di origine nigeriana domiciliato in Valdinievole e ricercato per vari reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questi giorni era stato disposto un particolare servizio mirato al controllo delle persone che giungono nella nostra città tramite i bus di linea.

Ieri mattina in via Lucchese al posto di controllo sono stati fermati e controllati tutti i viaggiatori. A mezzogiorno proveniente da Pescia è arrivato un autobus con molte persone a bordo, ed anche in questo caso gli è stato imposto l’alt. Tre giovani ragazzi extracomunitari nonostante le ripetute richieste non sono stati in grado di fornire giustificazioni circa la loro presenza a Montecatini Terme

Una volta scesi dal bus, uno dei tre giovani ha iniziato a dare segni di nervosismo chiedendo ripetutamente di essere lasciato libero e che non aveva tempo da perdere.

La Polizia Municipale non si è lasciata intimorire e ha continuato la propria attività con una serie di accertamenti che ha portato in breve tempo a conoscere le motivazioni dell’insofferenza, infatti su di lui pendeva un mandato di cattura con un ordine di carcerazione.

Il giovane a questo punto ha tentato di scappare ma è stato prontamente preso e accompagnato presso il Comando della Polizia Municipale. Non è da escludere la possibilità che l'arrestato che si trovasse nel territorio comunale proprio per “svolgere il suo lavoro di spacciatore”.

Nel tardo pomeriggio con tutte le protezioni previste è avvenuto il trasferimento nel carcere di Pistoia.

Le parole del comandante Domenico Gatto: "Durante questo particolare periodo la Polizia Municipale durante il controllo del territorio dedica molto tempo al controllo del rispetto delle norme dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per cercare di limitare la diffusione del virus nel nostro territorio, questo però senza tralasciare le altre attività istituzionali, come si può evincere da questo arresto, con un importante impiego di personale, per il quale colgo l’occasione di ringraziare per l’importante impegno e lavoro svolto, che proseguirà senza tregua fino alla fine dell’emergenza".

