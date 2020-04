Arrivate 7500 mascherine a Montelupo, distribuzione nei luoghi di maggior afflusso

Dopo l’annuncio del sindaco Paolo Masetti in una diretta Facebook, sono finalmente arrivate questa mattina le 7500 mascherine acquistate dal comune di Montelupo Fiorentino e destinate ai cittadini. Sono in TNT a tre strati e sono prodotti da una azienda di Pontedera.

L’amministrazione comunale aveva scelto di usare una prima fornitura, proveniente anche da donazioni, per rifornire i volontari di Misericordia, Pubblica Assistenza e La Racchetta oltre ai medici generici che spesso lavorano in condizioni di rischio con DPI insufficienti.

Quest’ultima fornitura sarà invece destinata ai cittadini e distribuita nei luoghi di maggior affluenza, preferendo questo tipo di modalità a quella della distribuzione casa per casa anche in considerazione del fatto che in realtà le uscite sono limitate solo a motivate necessità.

Saranno le nostre associazioni di volontariato a provvedere alla distribuzione nei seguenti luoghi:

- supermercati

- farmacie

- ufficio postale

- distretto sanitario

- stazione ferroviaria nei momenti di maggiore affluenza

Possono esserci, tuttavia, persone anziane che fanno la spesa nelle botteghe sotto casa o particolari situazioni che non sono intercettabili con questa modalità; per questa ragione si può richiedere la mascherina telefonando la mattina in comune e lasciando nome e indirizzo a cui consegnarla.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

