Coronavirus, il campione Bettiol dà la carica a Castelfiorentino

“E’ un periodo in cui non ci si può permettere di sbagliare”, per non vanificare gli sforzi fatti finora. La voce del Campione Alberto Bettiol ha letteralmente suonato la “carica” a tutti i castellani ieri sera nel corso della “diretta” che il Sindaco, Alessio Falorni, ha tenuto come di consueto sul suo profilo facebook per informare la popolazione sulla pandemia in corso, e sui recenti provvedimenti varati dal Governo. Sette minuti di collegamento telefonico durante il quale il “Re delle Fiandre” ha esortato i propri concittadini a stringere i denti, a tenere duro, a non mollare proprio adesso, perché “adesso – lo ha ripetuto più volte – non è il momento di sgarrare sulle regole”. E l’invito del campione castellano è sembrato quanto mai opportuno, in relazione a quanto il Sindaco avrebbe comunicato pochi minuti dopo con riguardo alla circolare emanata dal Ministero dell’Interno sugli spostamenti.

PASSEGGIATE GENITORE-FIGLIO? SOLO NELLE ADIACENZE DELL’ABITAZIONE – Riguardo alla Circolare emanata dal Ministero ieri, e contenente precisazioni circa l'attività motoria, il Sindaco ha ribadito che ne verrà data da Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine l'interpretazione più stringente possibile. I figli possono essere accompagnati da un genitore solo nelle immediate adiacenze della propria abitazione, evitando in ogni caso contatti ravvicinati con altre persone (bambini e adulti) e senza fare attività di gioco (palla, ecc..) In quest’ottica, sono state impartite precise direttive alla Polizia Municipale dell’Unione per sanzionare i trasgressori: non è assolutamente il momento di allentare la guardia.

SITUAZIONE DEI CONTAGIATI – Nell’Empolese Valdelsa si sono avuti (ieri, per chi legge questo post) 9 casi positivi, frutto dei tamponi effettuati nei giorni precedenti: nel dettaglio, uno a Capraia e Limite, uno a Cerreto Guidi, uno a Vinci, sei a Empoli. Come ha precisato il Sindaco, si tratta fortunatamente di casi ben controllati. Ecco perché è importante mantenere ben salde le misure restrittive adottate fino a questo momento: per evitare il sorgere di nuovi focolai.

MASCHERINE – Il Sindaco ha ricordato che le mascherine sono in corso di distribuzione su tutto il territorio comunale, pertanto occorrerà qualche giorno. I volontari suonano, se non risponde nessuno le lasciano nella cassetta della posta.

INPS – Dal 1 aprile apre il proprio canale telematico per offrire tutte le agevolazioni previste dai provvedimenti varati dal Governo. Consultare il sito per delucidazioni sulle modalità di fruizione.

BONUS SPESA – Castelfiorentino ha a disposizione – come è stato detto - risorse per 112.000 euro. Il Sindaco ha precisato che stanno vagliando due distinte modalità per metterle a disposizione delle famiglie che ne hanno davvero bisogno: 1) Voucher, da utilizzare solo per acquisto di generi alimentari 2) Spesa di generi alimentari tramite le associazioni di volontariato. In ogni caso, la famiglia richiedente dovrà compilare un modulo di autocertificazione, affinché il Comune possa valutare i requisiti che consentono di usufruire di questa misura (ad esempio, chi è in cassa integrazione oppure ha un reddito adeguato non potrà accedervi). Controlli rigorosi saranno fatti sulle autocertificazioni, sulle quali è bene ricordare che sono previste sanzioni penali per chi rilascia false dichiarazioni. Domani il Comune inizierà a contattare i negozi di generi alimentari a Castelfiorentino per sondare chi è disponibile ad accogliere il “bonus spesa”, di cui vi daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.

