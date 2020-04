La spesa che non pesa, contributi di solidarietà a Montelupo Fiorentino

Il Governo ha annunciato trasferimenti economici ai comuni per sostenere le persone che sono in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Occorreranno alcuni giorni per definire le modalità e dare ai cittadini il sostegno economico di cui necessitano. Il comune di Montelupo Fiorentino è già al lavoro con l’intento di ridurre al minimo i tempi di attesa

Intanto però molte famiglie possono trovarsi in una situazione veramente critica.

Il comune di Montelupo, assieme agli esercenti del territorio e alle associazioni ha lanciato un progetto di Spesa sospesa, che non a caso si chiama “La Spesa che non Pesa”.

Come funziona?

Presso i supermercati funzionerà come la colletta alimentare. Le persone comprano beni di prima necessità, fra quelli riportati in un elenco che periodicamente la Caritas aggiorna e l’associazione ogni giorno passa a ritirarli.

Presso le botteghe di alimentari le persone potranno acquistare i beni fra quelli indicati in una lista disponibile, li lasceranno lì e saranno ritirati dai volontari. Numerose sono le botteghe che hanno dato e che stanno dando la loro adesione. A breve l’elenco sarà pubblicato sul sito del comune e inoltre avranno un cartello fuori con scritto “La Spesa che non Pesa”.

Le persone che hanno necessità possono prendere contatti telefonici con la Caritas al numero 334/8745551

In questo particolare frangente è sufficiente un’autodichiarazione accompagnata da un documento d’identità. Ovviamente saranno effettuati successivamente i controlli per verificare che le dichiarazioni siano veritiere e non ci siano persone che si approfittano della situazione.

«Quello che stiamo attraversando è senza dubbio un momento difficile, ma che mette in luce anche aspetti positivi delle persone, come l’estrema generosità. Nei giorni scorsi cittadini ci hanno scritto per chiederci come aiutare le persone e anche imprenditori del territorio come il proprietario di Enegan hanno dato questa disponibilità. La spesa sospesa è un piccolo gesto, ciascuno dona quello che può, ma che ci fa recuperare il senso della comunità, della solidarietà e del sostegno reciproco. Ringrazio tutti coloro che vorranno dare un contributo, piccolo o grande che sia e gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa; un grazie particolare alle associazioni di volontariato che anche in questa situazione dimostrano quanto siano preziose ed indispensabili per la nostra comunità», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

