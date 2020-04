Pranzo di Pasqua a domicilio, a Firenze ci pensa lo chef Fabio Barbaglini

La spesa per il pranzo di Pasqua? Si fa nella bottega sotto casa, ma si ordina online e arriva direttamente a casa. In tempi di pasti più che mai casalinghi ma anche di lunghe code di fronte ai supermercati, il Dolce Emporio, una delle vetrine più ricche di storia dell’Oltrarno fiorentino recentemente riaperta dallo chef Fabio Barbaglini, si attrezza per le consegne a domicilio con una promozione pensata per festeggiare la Pasqua in famiglia.

Reduce da una complessiva ristrutturazione che ne ha lasciata intatta l’atmosfera d’altri tempi, il Dolce Emporio è oggi come una boutique del gusto, che custodisce le eccellenze della gastronomia italiana. Tra queste foie gras, caffè, biscotti, confetture e preparati dolci e salati della linea Fiori di Spezie, selezione gourmet firmata dallo stesso Barbaglini, che ha studiato personalmente le ricette e le ha sviluppate in sinergia con una rete di produttori d’eccezione. A partire da Fuà, foie gras d’autore realizzato dosando sapientemente Marsala, sale grigio atlantico, pepe di Sechuan, coriandolo, curcuma e altri aromi, senza aggiunta di conservanti, panna o burro.

Sulla speciale lista di Pasqua la colomba di Atelier Reale, laboratorio del pluristellato ristorante Antica Corona Reale di Cervere, il foie gras Fiori di Spezie, particolari confetture (come la composta di mele e zenzero o quella di pesche e curcuma), pregiate varietà di cioccolato, birre artigianali italiane, champagne e vini d’Oltralpe, ma anche una vasta selezione di etichette italiane con una particolare predilezione per il Nord Italia (dalla Ribolla Gialla del Collio a Nebbiolo delle Langhe, Barolo e Barbaresco).

Disponibili anche alcuni pacchetti già pensati per il pranzo di Pasqua, formati da colomba e vino da dessert o bollicine oppure foie gras, champagne e mostarda. La consegna è gratuita su tutto il territorio del Comune di Firenze. Gli ordini si fanno online, tramite i canali social del Dolce Emporio (Facebook, Instagram), via mail scrivendo a info@dolcemporio.shop oppure per telefono al 338 2596812. La lista completa dei prodotti in offerta sarà presto consultabile sul sito dolcemporio.shop. In alternativa è sempre possibile richiederla via mail.

Fonte: Ufficio stampa

