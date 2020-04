L'Emma Villas dona 5600 mascherine al Santa Maria Le Scotte

Emma Villas, in un momento così difficile e allo scopo di fornire un sostegno alla realtà del territorio a cui appartiene, ha deciso di donare 5.600 mascherine all’Ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena perché il personale sanitario, impegnato ogni giorno in prima linea per tutelare la salute di noi tutti anche mettendo a rischio la propria, possa lavorare in condizioni di sicurezza.

“Credo che il principio di Emma Villas, in tutte le sue forme, - dichiara il CEO dell’azienda e Presidente del Club Emma Villas Aubay Siena Giammarco Bisogno - sia legato ad un forte elemento di solidarietà e ad un principio sociale di vicinanza a tutte le persone e gli enti che le sono intorno. È sicuramente un momento difficile ma sapremo reagire”.

Emma Villas ha inoltre provveduto ad una fornitura adeguata di mascherine per uso interno alla sede per i dipendenti, attualmente in smart working, che vi faranno ritorno alla conclusione del periodo più impellente di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Fonte: Ufficio Stampa & Staff Emma Villas Volley

