Allenarsi a casa al tempo del Coronavirus, ci pensa il 'team Margiotta' dell'It Cattaneo

Come si concilia lo stare in casa forzatamente con l'attività fisica? Come si può provare a rimanere in forma se non si hanno ettari di giardino in cui esercitarsi? Basta chiedere al team Margiotta dell'It Cattaneo, scuola di San Miniato che, in questo periodo di isolamento, ha fatto dell'interattività e dell'interazione un fiore all'occhiello. La nuova iniziativa si chiama #IoMiAllenoACasa e vede protagonisti i ragazzi e le ragazze dell'istituto di via Catena.

Il team Margiotta non è un novello A-Team in salsa sanminiatese, ma un gruppo di studenti e studentesse a cui fa capo la professoressa Giovanna Margiotta dell'It Cattaneo, deus ex machina dell'iniziativa. Sono molte le persone che hanno risposto presente all'appello della docente e l'iniziativa è stata trasversale: ragazzi e ragazze si sono allenati e hanno coinvolto genitori e parenti vari.

Stavolta sono stati proprio gli alunni a fare dei veri e propri tutorial da insegnamento per gli altri. Le attività online del Cattaneo non si fermano qui perché il corpo docente sta svolgendo lezioni a distanza utilizzando le strumentazioni di Google.

