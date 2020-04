Coronavirus e solidarietà, tre donazioni in un giorno dai cittadini a Calcinaia

Un altruismo una generosità che non ha pari e non conosce sosta. Aziende e privati cittadini che hanno la possibilità di fare qualcosa per aiutare chi si trova in prima linea contro questa emergenza, come gli agenti della Polizia Locale o i volontari della Protezione Civile o gli operatori sanitari, offrono tutto il loro supporto.

Tra le belle storie che nella giornata di Giovedì 2 Aprile si sono affacciate in municipio segnaliamo quella di Simone Tallarico che, convinto dell’importante opera che svolge la protezione civile e gli operatori sanitari in questo periodo, ha donato 150 mascherine chirurgiche al Comune per fare in modo che fossero aiutati.

Stessa cosa vale per Matteo Pieracci che ha convertito parte della sua produzione e seguendo tutorial si è messo a fabbricare mascherine che ha prontamente portato in Comune insieme a Federica. Il 2 Aprile ne hanno consegnate 200 al Sindaco, Cristiano Alderigi e all’Assessore, Beatrice Ferrucci, dicendosi disponibili a fabbricarne altre se necessarie.

E poi la fantastica storia di un donatore privato che è voluto rimanere anonimo, anche se manifesta è stata la sua grande generosità con centinaia di mascherine offerte al primo cittadino. E tra queste anche alcune professionali di tipo FFP2 che sono state prontamente indirizzate all’Ospedale Lotti di Pontedera.

“Sono queste donazioni spontanee che ci fanno comprendere – dichiara il Sindaco Alderigi – quanto la nostra comunità abbia un cuore grande e faccia il possibile per aiutare chi svolge il suo lavoro per la tranquillità di tutti. Non vanifichiamo gli sforzi fatti finora. Restiamo a casa, facciamo in modo che queste donazioni abbiamo un senso. Fermiamo i contagi e diamo la possibilità a chi è in prima linea di operare in sicurezza per il bene di ogni cittadino. Grazie ancora a Simone Tallarico, Matteo Pieracci e al donatore anonimo per queste encomiabili dimostrazioni di altruismo”.

