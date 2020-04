Emergenza Coronavirus, EcoAbitare dona 700 mascherine a medici e volontari

“Doniamo queste mascherine. Ringraziamo il Comune e le associazioni per il lavoro che stanno svolgendo. #andràtuttobene”

Questo il messaggio di ringraziamento e speranza attaccato su ogni scatola che con immenso altruismo l’azienda EcoAbitare di Fornacette ha voluto offrire all’amministrazione. Un quantitativo davvero significativo di mascherine chirurgiche per aiutare i volontari della Protezione Civile e i medici di base del territorio.

600 dispositivi di protezione individuale sono stati infatti già consegnati alle tre associazioni che operano a Calcinaia e Fornacette, ovvero la Pro Assistenza, la Pubblica Assistenza e la Misericordia. 100 mascherine chirurgiche sono state invece indirizzate agli studi dove operano i “nostri” nove medici e i due pediatri.

Un quantitativo ingente che l’azienda Eco Abitare ha consegnato direttamente Venerdì 3 Aprile al Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi e al Vice Sindaco, Flavio Tani.

“E’ proprio con la sensibilità, l’amore, la cura che dimostriamo per il nostro territorio e per le persone che ci vivono – ha commentato il Sindaco Alderigi – che vinceremo la sfida contro questo virus. L’epidemia da Covid-19 ha stravolto le nostre vite, il nostro tessuto sociale e anche le nostre attività. Eppure anche oggi un’importante azienda del nostro territorio come EcoAbitare è venuta in Municipio per aiutare la Protezione Civile e i medici di base a combattere in sicurezza questa battaglia. La loro generosità è stata davvero grandiosa e li ringrazio, a nome di tutta la nostra comunità, per questa bellissima donazione”.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calcinaia