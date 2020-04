Coronavirus, il Club Il Cacciatore di Gambassi Terme dona 800 mascherine

Mille euro di mascherine per l'emergenza Coronavirus, di cui 400 mascherine alla casa di riposo G. Incontri di Gambassi Terme, 200 alla Misericordia di Gambassi Terme e 200 al Comune, il quale ha provveduto alla distribuzione sul territorio. È la donazione fatta dal club 'Il cacciatore' di Gambassi Terme. Si tratta di un'associazione che riunisce tutti i cacciatori del territorio, attiva sul territorio comunale, la quale gestisce anche alcune attività sociali, come la pizzeria 'Il Platano' e la famosa Sagra della Lepre.

"Grazie a questa attività - spiegano dall'associazione - riusciamo a gestire il territorio da un punto ambientale, facendo opere di miglioramento ambientale, seminativi a perdere per il foraggiamento degli animali e altro. Ma siamo anche sempre in prima linea quando ce ne è bisogno: nell'anno 2019/2020 abbiamo donato la somma di 2500 euro tra la misericordia di Gambassi Terme, sempre disponibile al trasporto dei malati, per visite specialistiche o degenze e la sig.ra Zia Caterina con il suo Taxi Colorato di Firenze che applica le sue giornate al servizio dei bambini purtroppo meno fortunati nella vita".

Tutte le notizie di Gambassi Terme