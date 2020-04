Coronavirus, Biancoforno dona prodotti al Comune di Calcinaia

Tante aziende del territorio hanno convertito la loro produzione per realizzare mascherine o altri dispositivi di protezione, ma tutti proprio tutti intendono aiutare e stare vicino a chi sta vivendo un momento di particolare difficoltà.

È il caso, ad esempio, della ditta Biancoforno che ha regalato 24 scatole piene dei loro prodotti (circa 300 confezioni) al Comune di Calcinaia che, a sua volta, le ha già smistate a due associazioni del territorio, precisamente la Misericordia di Fornacette e la San Vincenzo de’ Paoli di Calcinaia con il preciso obbiettivo di fare arrivare le proprie delizie ai cittadini che, in questo delicato frangente, stanno vivendo un momento di difficoltà.

L’iniziativa, chiamata “Vicini con dolcezza!” prevede che Misericordia e San Vincenzo distribuiscano i prodotti dell’azienda Biancoforno alle famiglie del territorio.

“Voglio ringraziare i fratelli Lami per questa donazione – dichiara il Sindaco Cristiano Alderigi – che renderà sicuramente meno amaro questo stop forzato a molte famiglie che vivono nel nostro territorio e si trovano in difficoltà in questo momento che non ha precedenti nella storia recente. E’ bello poter contare su attività produttive che comprendono le necessità della nostra comunità e cercano di fare il possibile per aiutarla”.

