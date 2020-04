Coronavirus, come si usa la mascherina: le info utili dalla Regione

Un volantino, messo a punto dalla Regione, verrà fornito a tutti i Comuni, che lo distribuiranno ai cittadini assieme alle mascherine. Il dépliant per il corretto uso delle mascherine e i comportamenti da seguire quando si è in presenza di altre persone è stato stilato dal Servizio sanitario toscano, in collaborazione con il GRC (Centro regionale gestione rischio clinico) e con l'Ars (Agenzia regionale di sanità).

Ecco cosa dice il volantino.

Mantieni sempre la distanza sociale di sicurezza. Usa la mascherina: - in presenza di più persone in spazi aperti e chiusi

- nei mezzi che garantiscono il trasporto pubblico, i taxi e il noleggio con conducente Ricorda che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta al lavaggio delle mani e alle misure di igiene respiratoria. È importante indossare e smaltire la mascherina in modo corretto, altrimenti può costituire una fonte di infezione. Come si indossa

• Prima di toccare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con il gel alcolico

• Indossa la mascherina prendendola dalle estremità laterali

• Copri naso e bocca con la mascherina distendendola bene in modo che aderisca

al volto

• Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani Come si toglie

• Togli la mascherina prendendola dalle estremità laterali e portandola in avanti

• Non toccare la parte anteriore della mascherina

• Lavati le mani con acqua e sapone oppure usa il gel alcolico subito dopo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana