Donazioni a Empoli: mascherine dalla Antonini, gel da Antiche Mura

Nuove donazioni, questa mattina, giovedì 9 aprile 2020, al Comune di Empoli.

Non si fermano i gesti di solidarietà e sostegno da parte della comunità empolese. È un susseguirsi di aiuti, di contributi che l’amminstrazione comunale metti poi immediatamente a disposizione di tutta la cittadinanza. A queste realtà imprenditoriali va il grazie incondizionato del Comune di Empoli.

Altre 250 mascherine sono arrivate da parte di un'azienda empolese storica, la Antonini Srl di Ponte a Elsa, specializzata nella realizzazione di forni per la cottura del vetro, realtà industriale di rilievo della zona.

«È un piccolo contributo che abbiamo fatto pervenire anche alla residenza sanitaria ‘Chiarugi’. È il nostro modo per stare vicini alla comunità in questo periodo di difficoltà che colpisce tutti, nessun escluso – sottolinea Barbara Antonini, direttore commerciale -. Non possiamo esimerci anche noi dall’aiutare la nostra città».

Altra donazione, come detto, è quella di le Antiche Mura Srl di Via Sottopoggio a San Giusto, azienda di cosmetica, che ha donato gel detergente igienizzante per le mani che sarà reso disponibile ai volontari delle associazioni di volontariato che per la Protezione Civile sono in giro per la città a distribuire mascherine protettive. I flaconcini sono stati consegnati questa mattina all’assessore Massimo Marconcini da Alessandro Italiani, responsabile di produzione.

Stefania Caparrini, amministratore dell’azienda, spiega: «Vedere questo grande senso di comunità ci ha toccato il cuore, il nostro grazie a tutti i volontari che stanno provvedendo alla consegna delle mascherine per il bene di tutti noi. In questo momento di distanza forzata le uniche forme di vicinanza consentite possono essere i nostri gesti e le nostre attenzioni. A loro ancora il nostro grazie».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa