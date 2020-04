Riaprono 20 uffici postali nel Pisano, Ciampi (PD): "Accolto l'appello"

“Sono felice che il Gruppo Poste Italiane abbia risposto al nostro appello e soprattutto sia corso velocemente ai ripari dopo l’interrogazione che insieme ai colleghi Cenni e Ceccanti abbiamo depositato in Parlamento - dichiara la deputata PD Lucia Ciampi - un segnale di buonsenso davvero apprezzabile".

Dalla prossima settimana 20 uffici postali, precisamente quelli di Asciano, Calcinaia, La Scala, Marina di Pisa, Mezzana, Migliarino, Molino di Quosa, Montecalvoli, Montopoli, Nodica, Orentano Pisa 3, Pisa 6, Pisa 9, Pontasserchio, Pontedera 1, Putignano, Soiana, Tirrenia, Uliveto, riapriranno al pubblico. Alcuni per due tre giorni alla settimana, altri solo per uno.

"L’importante è comunque che i cittadini possano avere accesso ai servizi offerti da Poste. La riapertura avrà inoltre il beneficio di limitare gli spostamenti di molte persone che in questo periodo emergenziale si sono trovate costrette a muoversi anche solo per ritirare la propria pensione. Seppur in un frangente delicato come questo, è fondamentale offrire alle varie comunità un servizio essenziale come quello postale. Ringrazio i vertici i Poste che hanno ascoltato il nostro appello e tutti i lavoratori dell’azienda che a partire dalla prossima settimana, ritorneranno al loro posto di lavoro” conclude la Deputata PD, Lucia Ciampi.

Fonte: Ufficio stampa